In attesa del fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Galatasaray è stata diramata la formazione ufficiale dei biancocelesti. Tante le sorprese. Tra i pali ci sarà Strakosha. Davanti a lui Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. Niente chance per Patric e Radu. A centrocampo out Milinkovic e Basic. Toccherà ad Akpa Akpro, Leiva e Luis Alberto. Infine in attacco nonostante la carica per il ritorno in Turchia Muriqi resterà in panchina. Il tridente offensivo sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.



La formazione ufficiale:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.