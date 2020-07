Ora servono i punti, ma quanti? Per raggiungere la matematica qualificazione in Champions la Lazio deve fare almeno altri 3 punti, se non 4. Tutto dipende dalla Roma: a parità di scontri diretti, i giallorossi hanno una differenza reti peggiore. Milan e Napoli sono fuori, ma attenzione al quarto posto.



QUARTO POSTO CHAMPIONS - Non è detto infatti che la quarta piazza garantisca per forza un piazzamento Champions. Dipenderà anche dal cammino di Napoli e Roma in Champions ed Europa League. Con entrambe vincitrici delle due manifestazioni, la quarta classificata in serie A non andrà in Champions e di fatto sarebbe una terribile beffa.