Spiragli in casa Lazio per un colpo di coda sul mercato. Questo pomeriggio Enzo Raiola, procuratore di Fares e di Pellegrini, è a Formello per parlare con la società proprio della cessione dell'esterno algerino. Il classe '96 non rientra nel progetto tecnico di Sarri e cerca una sistemazione dopo aver recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori di fatto negli ultimi 12 mesi.



Resta invece ancora in stand-by l'opzione dell'arrivo in biancoceleste al suo posto del terzino della Juventus, di rientro dal prestito all'Eintracht. Al momento la società continua a non ritenere necessario un intervento sul mercato, ma - come ha detto ieri Tare - fino all'ultimo tutto può succedere. Con la partenza di Fares si sbloccherebbe l'indice di liquidità, il che permetterebbe eventualmente di effettuare un'operazione in entrata con la medesima formula dell'uscita dell'ex Spal.