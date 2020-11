Dopo più di un mese fuori dal campo sembra arrivato il momento di Thomas Strakosha. Il portiere albanese ha giocato la sua ultima gara il 20 ottobre scorso in Champions League contro il Dortmund. Poi i molteplici esiti dei tamponi lo hanno costretto a star fuori. La Lazio però non si è fatta trovare impreparata. Al suo posto infatti ha giocato Pepe Reina, uno dei nuovi acquisti. Lo spagnolo non ha fatto rimpiangere assolutamente Strakosha, tutt'altro. Ha convinto tutti, ma allo stesso tempo, come riporta Il Messaggero, in conferenza stampa Inzaghi è stato chiaro: "Strakosha è il titolare". Questo per evitare che al momento ci fossero dei dubbi sulle gerarchie tra i pali, e anche per dare un indizio in vista della sfida contro l'Udinese.