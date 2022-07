Addio a sorpresa in casa Lazio. Lo ha annunciato in questi minuti Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. Reina ha rescisso consensualmente il contratto per volare in Spagna. Ora però le aquile sono senza portieri.



L'ADDIO - La vicenda si è consumata nelle ultime 48 ore. Lo spagnolo ha chiesto al club di potersi svincolare per tornare a giocare in patria. Su di lui c'è forte l'interesse del Villarreal e di altri due club di Liga. Il Sottomarino Giallo sembra già vicino alla chiusura di un accordo per il suo ingaggio e i biancocelesti hanno deciso di accontentare la richiesta. In questo modo, per altro, risparmieranno anche un'annualità di stipendio da circa 2 milioni di euro.



PORTA SGUARNITA - Ora però i capitolini hanno la porta totalmente sguarnita. Al momento in rosa ci sono solo gli ex primavera Adamonis e Furlanetto. La trattativa per Carnesecchi è ferma al muro contro muro tra Lotito e Percassi. Nelle prossime ore il procuratore del ragazzo proverà a mediare per far arrivare le parti ad un accordo. Il patron delle aquile però, intanto, si guarda intorno e pensa di ripiegare su Vicario. Inevitabile, vista l'imminente partenza per Auronzo di Cadore, prevista per martedì 5 luglio, attendersi sviluppi sul fronte portieri già nelle prossime ore.