Ripresa degli allenamenti a Formello per la Lazio. Seduta di scarico dopo la trasferta di Udine. In campo Sarri ritrova Luca Pellegrini, messo ko sabato dopo la rifinitura da un problema gastrointestinale. Il terzino si candida a giocare più di qualche spezzone di partita nelle ultime due giornate.



Il tecnico della Lazio però attende notizie dal reparto di centrocampo dove sono ancora ai box Cataldi e Marcos Antonio. Entrambi faranno esami clinici in settimana. Le speranze di vedere il numero 32 in campo con la Cremonese sono poche al momento, il problema muscolare al polpaccio non è ancora risolto. Un po' più di ottimismo c'è invece per il brasiliano, che però accusa ancora dolore alla caviglia destra.