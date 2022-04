Luis Alberto domani partirà dall'inizio contro il Genoa. Questa la principale indicazione tattica che arriva dalla rifinitura di stamattina a Formello. La Lazio si appresta perciò a partire per Genova dove domani affronterà il grifoni potendo contare sull'organico al completo.



Anche Luiz Felipe e Radu confermano i progressi e il recupero, allenandosi col gruppo. Saranno entrambi tra i convocati e l'italo-brasiliano incalza anche Patric per un posto da titolare. Solo domani, a ridosso del match delle 12:30, Sarri scioglierà la riserva. Questo il probabile 11 che scenderà in campo: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Luis Alberto, Leiva, Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.