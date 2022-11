Il ritorno di. A Formello oggi pomeriggio il capitano dellaha ripreso ad allenarsi col gruppo e. Già ieri il bomber aveva ricominciato a lavorare in campo col pallone, ma solo oggi è tornato ufficialmente a faticare con i compagni. Difficile, se non impossibile, vederlo dal 1' domani sera, ma se sarà necessarioChi non ci sarà invece è. Una contrattura al polpaccio lo ha messo fuori gioco e probabilmente il suo 2022 può dirsi concluso in anticipo. Oltre all'ex Hellas peròIl fastidio al ginocchio è tornato a farsi sentire e si è preferito preservarlo per non rischiare ulteriori complicazioni. Tutti a disposizione gli altri uomini della rosa.Le prove tattiche andate in scena oggi lasciano presagire una c. Gila scalpita, maOcchio all'ex Spal: è in diffida e rischia di saltare la Juventus domenica prossima. A centrocampo,- anche lui affaticato, ma dovrebbe stringere i denti - emezz'ali. Il ritorno del serbo è una delle uniche due novità rispetto alla sfida vinta contro la Roma. L'altra è quella obbligata di(4-3-3) Provedel; Marusic, Romagnoli, Casale, Lazzari; Vecino, Cataldi, Milinkovic-Savic; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. All.: Maurizio Sarri.