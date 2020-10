Lazio in piena emergenza. I biancocelesti tra infortuni e febbri raggiungeranno decimati Bruges per la seconda giornata del girone F di Champions League. Uno dei reparti più colpiti è il centrocampo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, con ogni probabilità domani sera toccherà a Marco Parolo giocare in cabina di regia. Il forfait di Leiva per febbre, di Escalante per infortunio e Cataldi (senza motivazioni precise), resta solo il classe '85 a disposizione di Inzaghi.