Stando alle parole di Tare le entrare in difesa sembrerebbero essersi concluse con Hoedt. Un rinforzo che conosce l'ambiente Lazio, ma di certo non un titolare. Non è detto però che si debbano escludere sorprese. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il club capitolino sta valutando se lasciar partire Vavro. A quel punto ecco che tornerebbe in auge la pista che porta Diogo Queiros, classe '99 del Porto.