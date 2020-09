Mentre Bastos si allena a Formello in maniera differenziata, la Lazio sta aspettando il via libera per piazzarlo definitivamente. Il difensore angolano è fuori dal progetto di Inzaghi, e il suo contratto scadrà a giugno. Anche per questo il club biancoceleste sta facendo il possibile per cederlo entro il 5 ottobre. Intanto, oltre al Besiktas e all'Istanbul Basaksehir, entrambe squadre turche, come riporta Il Corriere dello Sport su Bastos c'è anche il Porto, club portoghese. Le pretendenti non mancano per il classe '91.