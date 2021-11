Torna in auge un sogno per la porta della Lazio. In attesa di sviluppi sul futuro di Strakosha, resta in piedi un'opzione di lusso per i biancocelesti. Si tratta di Kepa Arrizabalaga, già avuto da Sarri al Chelsea e che dopo la stagione col Comandante ha trovato tante difficoltà con i Blues. Anche quest'anno si è ritrovato alle spalle di Mendy. Finora ha giocato solamente 4 gare (1 in Premier, 2 in Coppa di Lega e 1 nella Supercoppa Europea). Il rendimento degli ultimi anni non è corrisposto affatto alla cifra sborsata dal Chelsea per strapparlo all'Athletic Bilbao nel 2018 (80 milioni di euro). Ad oggi il club inglese sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito, ma a pesare è anche l'ingaggio del portiere: 7 milioni di euro. La sensazione, come riporta Il Corriere dello Sport, è che il Chelsea per piazzare Kepa dovrà continuare a pagare una buona fetta di tale cifra.