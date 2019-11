Non è più la "zona Cesarini". Potetre anche chiamarla "zona Lazio". La squadra biancoceleste a Reggio Emilia ha battuto il Sassuolo con la rete decisiva di Caicedo nel finale. Ma non è un caso isolato, i ragazzi di Inzaghi ci credono fino alla fine: come riporta il Messaggero, sono 10 i punti conquistati dal minuto 83 al minuto 92.



LAZIO CESARINI - Una questione di maturità, di crescita di gruppo, di carattere. La Lazio, in casa contro l'Atalanta, sotto di 3 reti, era a 8 punti dalla squadra di Gasperini: ora è a più 5. Un balzo in avanti di 13 lunghezze. Tutto merito del lavoro di squadra, della crescita del collettivo, del martellamento costante del tecnico, Simone Inzaghi, che ha tartassato la squadra durante gli allenamenti. Non è più zona "Cesarini", chiamatela "zona Lazio".