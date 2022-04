Patric-Lazio avanti ancora insieme. Il rinnovo del difensore con i biancocelesti è vicino. A riferire la notizia è Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito. Lo spagnolo è in scadenza a fine stagione. Il suo addio poteva concretizzarsi già a gennaio e sembrava comunque scontato a giugno, almeno fino a qualche settimana fa. Poi l'opera di convincimento di Maurizio Sarri - che negli ultimi mesi ha puntato molto su di lui e ha intenzione di farlo anche in futuro - ha dato i suoi frutti. La firma sul prolungamento potrebbe arrivare a breve.



Sempre in difesa proseguono i discorsi anche per Romagnoli. La società ci lavora dall'autunno scorso, ma da febbraio ha intensificato i rapporti con l'entourage del calciatore. A breve è previsto un nuovo incontro tra gli agenti, Lotito e Tare. La società capitolina vuole accelerare i tempi per arrivare alla chiusura dell'affare e battere sul tempo la concorrenza.