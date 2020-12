La Lazio è al lavoro per il rinnovo di Simone Inzaghi. Come sccrive la LazioSiamoNoi.it, c'è stato un incontro tra il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico biancoceleste dopo la sfida contro il Bruges: c'è stato un nuovo rinvio, se ne parlerà più avanti. Con un'offerta nero su bianco che non è ancora arrivata.