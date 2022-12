Ricomincia oggi la corsa Champions della Lazio. I biancocelesti si ritroveranno a Formello dopo la pausa Natalizia e inizieranno la preparazione per la trasferta di Lecce. Da ora in poi, come scrive il Messaggero questa mattina, è vietato ogni atteggiamento remissivo, come quello visto contro l'Almeria giovedì scorso. Sarri è soddisfatto del lavoro svolto nell'ultimo mese, ma il KO in Spagna, benché preventivato, ha lasciato comunque l'amaro in bocca. Dal 4 gennaio servirà di nuovo la solidità difensiva che ha caratterizzato al prima parte di stagione. Il gruppo è di nuovo al completo adesso e il tecnico potrà ricominciare a lavorare sui reparti, partendo proprio dagli errori commessi nell'ultima amichevole. Per mantenere la promessa di centrare la qualificazione in Champions non si può più scherzare.