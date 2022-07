La Lazio torna al lavoro. Rientrata a Roma venerdì, dopo il ritiro di Auronzo, la squadra si è goduta un fine settimana di riposo prima di ritrovarsi questo pomeriggio a Formello.



Agli ordini di Sarri i biancocelesti hanno iniziato così la seconda parte della preparazione estiva, che si completerà nei prossimi giorni tra Austria e Germania con anche le amichevoli contro Genoa e Qatar. Unico assente Pedro, rimasto a riposo un giorno in più. Sul campo, consuete prove di 4-3-3 per il mister toscano. Partitella a campo ridotto e appuntamento a domani mattina per una sgambata prima della partenza, dopo pranzo, in direzione Grassau.