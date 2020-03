La Lazio riprende gli allenamenti, e si scatena la rabbia social: il club biancoceleste inizia troppo presto, i tifosi delle altre squadre non la mandano giù. La Serie A non si ferma, il periodo di inattività rischia di essere difficile da gestire, ne è convinto l'ex Lazio Stefano Mauri: "Inattività? Deve essere bravo il giocatore a gestirsi. Tutti stanno cercando di fare qualcosa nei limiti del possibile, ormai a casa tutti sono attrezzati per allenarsi un po'. Allenarsi al campo con i compagni però è un'altra cosa. Lo stesso vale per gli infortuni, quando rientri puoi fare tutto quello che vuoi ma il ritmo lo riprendi solo giocando. Quando ripartirà tutto ci vorrà tempo, il campionato deve iniziare dopo una preparazione fisica adeguata da parte delle squadre".