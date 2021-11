Tempo di tornare a lavorare per la Lazio. La pesante sconfitta contro il Napoli ha spinto mister Sarri ad una lunga analisi video e ad un confronto con la squadra che ha ritardato di un’ora l’ingresso in campo. Dalle 12:30 largo ad una seduta solamente per i calciatori che non hanno giocato al Maradona o al massimo sono subentrati. Tanto lavoro atletico, poi partitella a campo ridotto.



MARUSIC DIFFERENZIATO, PEDRO ACCIACCATO – Tra i calciatori che non si sono visti nonostante non presenti ieri sera va menzionato anche Marusic. Il terzino montenegrino stamani ha superato le visite di idoneità post Covid. Per lui lavoro differenziato che con ogni probabilità proseguirà nei prossimi giorni. Il numero 77 dopo due settimane di isolamento in Serbia dovrà recuperare il tono muscolare perso. Difficile aspettarselo già domani in gruppo. Risveglio non del tutto idilliaco per Pedro dopo il contrasto con Mario Rui. Lo spagnolo stamani aveva ancora qualche acciacco dopo il forte trauma di ieri sera. Per il classe ’87 lavoro all’interno delle strutture del Lazio Training Center come il resto dei titolari.