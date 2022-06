Il Siviglia ci ha provato per Luis Alberto. Secondo Il Messaggero, il club spagnolo ha offerto 16 milioni di euro alla Lazio per il cartellino del Mago. Un gioco volutamente al ribasso - Lotito ha più volte ribadito che per meno di 30 milioni non se ne parla neppure - motivato però dal tentativo di far leva sulla volontà del calciatore, che in diverse occasioni in passato ha dichiarato il suo desiderio tornare prima o poi in Andalusia. Niente da fare però. I biancocelesti hanno rispedito al mittente la proposta.



Troppo pochi i soldi messi sul piatto. Le aquile per altro dovrebbero anche corrispondere una percentuale della rivendita al Liverpool, secondo quanto pattuito per il suo trasferimento a Roma nel 2016. Con gli introiti di una eventuale cessione di Luis Alberto si potrebbero sbloccare in entrata almeno un paio di operazioni come Bourigeaud del Rennes e Ilic del Verona, suggerisce sempre il quotidiano. A maggior ragione perciò la Lazio pretende di incassare una cifra ben più alta dall'addio del suo numero 10.