Si vanno spegnendo le ultime speranze di un ritorno al Flaminio per la Lazio. I limiti strutturali dell'impianto hanno frenato l'iniziativa di Lotito e ora il comune è pronto a valutare un progetto alternativo. Secondo Il Messaggero Cassa Depositi e Prestiti, in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo ha in programma un investimento da 80 milioni di euro per realizzare una vera e propria cittadella dello sport, per riqualificare l'impianto dell'omonimo quartiere di Roma. Ci sono stati già dei colloqui preliminari direttamente con il sindaco Roberto Gualtieri e molto presto, si legge sul quotidiano, si terrà un incontro ufficiale in Campidoglio.