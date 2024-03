Lazio, ritorno alle origini per Zaccagni: con Tudor si dovrà riadattare a quel ruolo

Primo allenamento agli ordini di Tudor oggi per Mattia Zaccagni. Nel 2021 era già stato allenato dal tecnico croato, ma solo per poche settimane, prima di trasferirsi alla Lazio alla fine della sessione estiva di mercato. Agli ordini di Sarri si è tramutato da mezzala o trequartista, come veniva impiegato nella formazione scaligera ai tempi della guida tecnica di Juric, in ala sinistra. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, ora l'Arciere dovrà fare il percorso a ritroso, con il nuovo allenatore biancoceleste intenzionato a riportarlo a giocare sulla trequarti, dietro la punta.



Il piano di Tudor è infatti quello di plasmare la sua Lazio sul modulo 3-4-2-1, provato diverse volte in questi giorni di pausa per le nazionali. In settimana torneranno tutti i convocati e dovrebbero gradualmente riaggregarsi in rosa anche gli infortunati, Pellegrini (rimasto a riposo negli ultimi allenamenti), Rovella e Patric, quindi le prove si intensificheranno. Zaccagni avrà poco tempo per adattarsi al nuovo ruolo, che però già conosce. Nel 2020-21 realizzò 5 gol e 7 assist con la maglia dell'Hellas in quella posizione. Il record di realizzazioni in carriera però lo ha fatto con Sarri, da esterno offensivo, arrivando l'anno scorso a 10 reti e altrettanti assist. Quest'anno non si è ripetuto. La speranza dei laziali è che il ritorno alle origini del proprio ruolo possa fargli recuperare la brillantezza per il finale di stagione.