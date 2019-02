In vista del derby Lazio-Roma del 2 marzo preoccupa l’ordine pubblico con segnali ripetuti di possibili scontri tra le opposte tifoserie che, dopo qualche anno di calma, sono tornate in forte opposizione. E allora, anche considerando le parole del ministro dell’Interno Salvini di qualche mese fa («le partite a rischio non si giocheranno più di sera»), è possibile che la Questura possa chiedere l’anticipo alle 15 per evitare episodi spiacevoli.

Alle 20.30 la partita sarà trasmessa da Dazn che può solo far vedere l’evento a quell’ora e quindi si potrebbe anche decidere di far restare tutto come già stabilito. Oltrettutto nè la Lazio, nè la Roma hanno avuto comunicazioni diverse, tant’è vero che i biglietti sono già in vendita da una settimana con l’orario delle 20.30.