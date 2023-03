Stati d'animo diametralmente opposti per la Lazio, eliminata dalla Conference League, e Roma, qualificata ai quarti di Champions League, che si preparano a sfidarsi in un derby fondamentale in chiave Champions. Partita sul filo dell'equilibrio per gli esperti di Newgioco, che vedono leggermente avanti la Roma, a 2,80, sul bis dei biancocelesti, senza sconfitte in casa da cinque sfide, offerti a 2,82. Sale a 2,98 il pareggio, assente da oltre tre anni. Come all’andata prevista una gara chiusa, con un altro - come all’andata - No Goal, a 1,76, in pole sul Goal proposto a 1,95. Per quanto riguarda il risultato esatto invece è in pole l’1-1, a 5,60, con la vittoria per 1-0 per la Lazio, a 7,35, quota identica dello stesso parziale ma a favore di Pellegrini e compagni. A Paulo Dybala manca un solo centro per arrivare in doppia cifra in Serie A per il sesto anno: l’ottava rete dell’argentino alla Lazio si gioca a 3,85, mentre sale a 22,17 la doppietta di Tammy Abraham, come nell’ultima vittoria giallorossa del 20 marzo scorso. In casa biancoceleste Felipe Anderson, match-winner un girone fa, vuole un altro gol - il quarto nel derby - a 4,75, quota che sale a 9 nel caso sia ancora lui ad aprire le marcature.