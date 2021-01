Botta e risposta Lazio-Roma tra il commissario straordinario Domenico Arcuri e il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Il primo, durante una conferenza stampa si è lasciato sfuggire: "Se preferisco la vittoria nel derby della Roma o la risoluzione della crisi di governo? Il derby è fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo". Questa la replica di Lotito in serata all'Adnkronos: "Prendiamo atto che al commissario Arcuri non manca occasione per professare la sua fede calcistica. Ma quella di oggi è una battuta davvero infelice in un contesto totalmente sbagliato. Credo che il commissario straordinario abbia altre priorità per migliorare l’umore degli italiani che meritano tutti, indipendentemente dalla fede calcistica, rispetto e considerazione".