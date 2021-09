. Le due squadre si presentano alla sfida separate da quattro punti: i giallorossi sono quarti a 12 punti dopo quattro vittorie e una sola sconfitta nelle prime cinque giornate.del campionato insieme al Milan (meglio di loro solo l'Inter con 20 reti e il Napoli con 14); a fare la differenza sono i gol subiti: 5 per la Roma e due in pià per i biancocelesti, settimi e reduci una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre partite.- Sarri preferisce Marusic a Lazzari sulla fascia destra, Hysaj dall'altra parte con Luiz Felipe e Acerbi al centro della difesa. In regia ci sarà Leiva e non Cataldi, con Milinkovic e Luis Alberto ai lati;. Mourinho non avrà Pellegrini squalificato dopo l'espulsione nell'ultima giornata ( QUI il commento dell'allenatore),. Veretout e Cristante in mediana,sulla fascia sinistra con Karsdorp dall'altra parte e la coppia Mancini-Ibanez al centro.: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.: Sarri.: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.: Mourinho.