La Lazio di Simone Inzaghi e la Roma di Paulo Fonseca si sfidano nel derby capitolino, anticipo del venerdì della 18ª giornata di Serie A. Una stracittadina ad alto tasso di spettacolo con la Roma, terza in classifica con 34 punti, favorita secondo i betting analyst, a 2,35, mentre le chance biancocelesti salgono a 2,85. Nei 152 derby capitolini finora disputati in Serie A, prevalgono nettamente i pareggi, ben 60, e proprio in parità sono finite le ultime due sfide: il terzo di fila, riferisce Agipronews, è un’opzione da 3,55 volte la posta. Se è vero che la Lazio non parte con i favori del pronostici, i bookmaker propongono un’altra sfida altrettanto aperta: quella fra i bomber Dzeko e Immobile. In quota sono in perfetto equilibrio (il gol di ciascuno vale 2,50), ma l’attaccante italiano è in vantaggio nel conto dei gol segnati nel derby. Immobile infatti è andato a segno ben 6 volte contro i giallorossi tra campionato e Coppa Italia, mentre il bosniaco è fermo a tre. Gli esperti di Snai però rivolgono l’attenzione anche al primo derby di Mkhitaryan, finora il giocatore più prolifico della Roma. Il suo gol si gioca a 8,00, mentre il primo assist del match (l’armeno è in testa alla relativa classifica in serie A, con 8 passaggi-gol) è dato a 4,75. Le ultime due stracittadine sono terminate 1-1: I bookies offrono lo stesso risultato a 7,00. L’ultima vittoria è andata alla Lazio (3-0) il 2 marzo 2019. In questo caso la quota sale a 33,00.