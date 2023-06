La Lazio batte l'Empoli e chiude al secondo posto in classifica. Un risultato che in pochi credevamo possibile a inizio campionati, come sottolineato da Alessio Romagnoli: "Siamo contenti perché volevamo arrivare secondi. Abbiamo fatto un grandissimo campionato, anche se ci credevamo solo noi sapevamo che eravamo forti, sapevo che avevamo tanto potenziale e sono felice. Abbiamo fatto una grande stagione. Qui ho trovato un progetto che mi convinceva e sapevo che qui potevo esaltare le mie caratteristiche.



MILAN - "Era finito un ciclo, era giusto andare via, avevamo vedute diverse. Lo ringrazierò sempre ma sono contento così", le parole del difensore ai microfoni di DAZN. Poi una battuta su Sarri: "Lui è un maestro, uno dei pochi che insegna calcio. Abbiamo fatto una stagione al di sopra di chi pensava che non potevamo arrivare in Champions, siamo felici di aver fatto parlare il campo", conclude Romagnoli.