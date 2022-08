Seconda giornata di presentazioni ufficiali a Formello. Dopo Cancellieri e Casale ieri pomeriggio, oggi tocca ad Alessio Romagnoli e Matias Vecino. Il difensore - accolto dai tifosi della Lazio come una star già dal ritiro di Auronzo - ha parlato così in conferenza stampa pochi minuti fa:



SOGNO - "Si avvera il mio sogno più grande, anche la mia famiglia è stata felicissima. L'accoglienza della gente è stata grandiosa e ora devo ripagarla sul campo e io già sto molto meglio fisicamente rispetto a qualche settimana fa".



SARRI MEGLIO DI PIOLI - "Sarri ha un gioco più tattico rispetto a quello di Pioli. Mi piace di più, lo trovo più adatto alle mie caratteristiche. Questo gruppo è molto forte, l'ho detto anche al direttore. Dobbiamo centrare la Champions, e io voglio giocare più partite possibile"



NIENTE PARAGONI - "Non si può fare un paragone con Nesta. Lui è stato il mio idiolo, ma credo sia sbagliato accostarmi a lui. Per me è una grande emozione essere qui, io ho fatto un po’ il suo percorso inverso, passando dal Milan alla Lazio, ma per me questo è uno step molto importante. Voglio fare qualcosa di importante con questa maglia".