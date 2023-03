L'eliminazione dalla Conference League ha lascato strascichi di tensione in casa Lazio. Come racconta oggi Il Messaggero, Le dichiarazioni di Sarri nel post gara hanno riaperto la questione del difficile rapporto con Tare. La frase "non abbiamo la struttura per fare più di una competizione per volta", a cui il tecnico ha aggiunto "l’AZ in Youth League ha battuto il Real Madrid 4-0, noi siamo in Primavera 2. Ripartiamo da lì", è sembrato, senza troppi giri di parole, un attacco diretto all'operato del ds biancoceleste negli ultimi anni. E quindi, di riflesso, allo stesso Lotito, al quale chiede di fatto una nuova rivoluzione dell'organico del club (non solo al livello di rosa). O almeno di proseguire quella iniziata nelle ultime due estati.



Il presidente della Lazio ha esternato la sua delusione alla squadra e al mister per il percorso europeo non all'altezza delle aspettative societarie. Ma ha anche scelto di non alimentare gli attriti, in vista di un derby come sempre molto delicato. Impossibile pensare però che il messaggio del tecnico toscano cada nel vuoto. Il tempo delle scelte drastiche per il patron sembra sempre più vicino.