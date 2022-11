Luka Romero, attaccante della Lazio che ha deciso la partita contro il Monza, ha parlato a Sky:



"Un'emozione enorme fare gol qua, con tutta questa gente... Sono felicissimo per i tre punti. Luis Alberto? Tutta la squadra mi dà sempre consigli, non solo lui, questo mi fa sentire bene. Lui e Pedro sono amici speciali. Per me e per tutta la squadra era importante vincere dopo il derby, siamo lassù in classifica. Saluto mia mamma che ha visto la partita da Palma de Mallorca".