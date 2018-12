L'attaccante della Lazio, Alessandro Rossi è indirizzato verso Pescara: prestito secco per sei mesi. Contatti tra Sebastiani e Lotito, ormai convinto a lasciarlo andare. Temeva di rinforzare una concorrente della Salernitana, ora si è ammorbidito ed è disposto a parlarne. Pillon ha bisogno di un centravanti in alternativa a Monachello. Rossi ha bisogno di giocare e di trovare spazio, potrà condividere l’esperienza all’Adriatico con Luca Crecco, altro ex Primavera della Lazio. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il centravanti di Viterbo, in scadenza 2021, adeguerà e prolungherà di un anno il suo contratto prima di essere ceduto in prestito.