In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Salernitana oggi alle ore 18:00 spunta una statistica importante in merito al rendimento dei biancocelesti. Nell'anno solare sono imbattuti nelle gare casalinghe. Un fortino lo stadio Olimpico. Come riporta Il Corriere dello Sport un rendimento tale in Serie A si può ritrovare solamente con l'Inter (15 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).