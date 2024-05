Lazio, salta l'arrivo di Valeri a giugno. L'agente rivela il motivo

Sembrava una cosa fatta l'arrivo diallal'anno prossimo. Il terzino ex, trasferitosi ala gennaio, si libererà a parametro 0 a giugno. A dicembre scorso c'erano stati diversi contatti tra il ds Fabiani e e gli agenti del giocatore, al punto che un suo arrivo in biancoceleste in estate sembrava essere solo una formalità . Invece non sarà così. Lo stesso calciatore, che della Lazio è anche tifoso e per il quale si immaginava un percorso simile a quanto accaduto in questi ultimi anni a Romagnoli e Pellegrini, per la verità non aveva mai confermato questo scenario. Anzi, a febbraio scorso aveva detto di non esserne assolutamente a conoscenza

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il procuratore di Valeri, Daniele Ferri, ha fatto chiarezza sulla vicenda. Ha confermato che, ma ha anche detto che è saltata già diversi mesi fa, perché: "A gennaio la trattativa con la Lazio è saltata per un dettaglio.: ora sto parlando con altri 3 club. A giugno Emanuele va in scadenza. A Cremona, per 6 mesi poteva solo correre intorno al campo (era stato messo fuori rosa dal club lombardo, dopo il rifiuto di firmare il rinnovo, ndr), ora però a Frosinone si è rilanciato".