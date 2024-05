L'ex centrocampista dellae dellaAttilioha condiviso tanti momenti con Sven Goran, l'allenatore che domenica sarà al Ferraris per la partita dei blucerchiati, invitato proprio dalla società genovese. Lombardo ha parlato dei suoi ricordi con il mister:"Ero alla Sampdoria dal 1989, avevo avuto Boskov per tre anni. Sapevo sarebbe arrivato un allenatore molto preparato e con esperienze importanti con Benfica, Roma, Fiorentina, ma ebbi modo di apprezzare subito le qualità umane.. Non ci fu trauma, perché riuscì a valorizzare il gruppo a disposizione, ricco di qualità importanti sotto ogni punto di vista" ha detto a La Repubblica.

Che allenatore era Eriksson? "Sapeva gestire molto bene la preparazione della gara. Il calcio stava cominciando a cambiare dopo l’arrivo di Sacchi, maAl centro c’era sempre il calciatore e le sue qualità. Ha sempre messo il gruppo al primo posto. Era bravissimo a insegnare a giocatori, anche importanti, a mettere prima il “noi” e poi “l’io”. Non è facile, ma riusciva a conquistare tutti con i suoi modi e la sua competenza".

Con lui è arrivato l'ultimo trofeo della Samp: "Coppa Italia 94′? È stata una delle serate più belle che abbiamo passato insieme a Genova.Lo ricordo veramente molto felice, rideva per la contentezza ed è molto significativo, perché era sempre molto composto, ma in quel caso si lasciò andare. Fu una stagione ottima e Sven ebbe molto merito".Eriksson ha tanti allievi sparsi per il mondo: "Un caso? Non credo, sicuramente ha saputo dare qualcosa di importante a tutti, c’era sempre da imparare qualcosa.Ci ha insegnato a pensare sempre in positivo dopo le sconfitte, perché c’era sempre una partita successiva in cui riscattarsi, come nella vita".

Con la Lazio, lo scudetto: "Sicuramente, fu un riscatto dopo la delusione dell’anno prima, con il sorpasso finale del Milan. Eravamo una squadraChi non l’ha conosciuto, ha, perso, prima di tutto, un uomo fantastico.Come allenatore non dava mai niente per scontato, tutti dovevano guadagnarsi il posto. A livello personale, ricordo quando mi chiamò per tornare in Italia, ero al Crystal Palace. Fu un dispiacere lasciare l’Inghilterra, dove stavo molto bene, ma non potevo dirgli di no".

Lombardo ricorda anche un episodio personale: "La finale di Coppa Italia, vinta, contro l’Inter, a Milano. Ero in panchina. Ero dispiaciuto e mi andai a scaldare nel secondo tempo. Dovevo entrare, ma poi Sven cambiò idea. Mi arrabbiai molto, a fine gara andai subito nello spogliatoio. Nesta mi venne, però, a prendere,".