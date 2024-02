Lazio, Valeri non si sbottona sul futuro in biancoceleste: 'Non so niente di un mio trasferimento in estate'

Ilha presentato ieri il nuovo acquisto invernale, Emanuele. Arrivato dalla, dove era finito fuori rosa rifiutando il rinnovo in estate, il terzino sinistro trascorrerà i prossimi 6 mesi in ciociaria ma in estate è già promesso alla come raccontato nei giorni scorsi . Su questo argomento però il calciatore, classe '98, di dichiarata fede biancoceleste (era in Curva Nord per il derby di ritorno della scorsa stagione), non si è voluto sbottonare. A precisa domanda sul suo futuro ha risposto: "Sinceramente di questa cosa con la Lazio, se ne occupa il mio procuratore".Per ora il ragazzo si concentrerà sull'aiutare i giallazzurri a raggiungere la salvezza. Proverà a sfruttare al meglio questa nuova chance in Serie A, dopo la scorsa stagione con i lombardi nella quale aveva ben impressionato. "Quando si è presentato il direttore non ho esitato a dire sì - ha aggiunto Valeri in conferenza - Questa per me è una grande opportunità, non solo per farmi vedere, ma anche per la squadra. Ho saputo che c'è un grande gruppo e ho scelto di venire qui per raggiungere la salvezza".