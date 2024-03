Lazio, salta l'incontro per il rinnovo di Felipe Anderson: spunta una nuova data, Juventus alla finestra

24 minuti fa



Slitta, almeno alla prossima settimana, il vertice in casa Lazio per discutere del rinnovo del contratto di Felipe Anderson, giocatore brasiliano che ha un accordo con la società capitolina in scadenza al 30 giugno 2024. Le parti si sarebbero dovute incontrare questa settimana ma, come riporta Il Corriere dello Sport, l'incontro è slittato almeno ai giorni successivi alla Pasqua: la richiesta dell'ex West Ham è di 3.5 milioni di euro netti a stagione, mentre dall'altro lato Lotito sarebbe disposto ad arrivare a tali cifre solamente con l’inserimento di alcuni bonus. Altro dettaglio da curare è la durata del contratto: Felipe Anderson chiede un quadriennale, il club biancoceleste offre, invece, tre anni. La Juventus rimane alla finestra a monitorare sulla situazione.