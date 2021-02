Keita Baldé è il gande ex di Lazio-Sampdoria. Cresciuto in biancoceleste, l'attaccante ha parlato così a pochi minuti dall'inizio del match: "Questa è stata casa mia, è sempre speciale tornare - ha detto a Sky Sport - ho rispetto per il club e per i tifosi, a Roma ho ancora tante persone a me care. Oggi però speriamo di fare una buona partita, l'abbiamo preparata bene. Siamo in una posizione comoda di classifica, ma questo non vuol dire che dobbiamo prendere la gara con leggerezza. L'obiettivo deve essere fare sempre di più e conquistare punti partita dopo partita. La mia svolta? Lavoro sempre al massimo, i frutti si raccolgono".