Maurizioha preso la parola ain. Alla vigilia dil'allenatore biancoceleste ha parlato così ai microfoni dei cronisti:"Le statistiche hanno un senso nel lungo periodo, meno nel breve. A noi farebbe comodo continuare a questo livello di prestazioni difensive, ma non è certo che sia questo il nostro effettivo valore. Ce lo dirà solo il resto della stagione.Dal punto di vista mentale può darci o toglierci tanto"."L'assenza di giocatori come Immobile è sempre pesante, per qualsiasi squadra. Numeri così impattanti fanno inevitabilmente perdere del potenziale.Proveranno Pedro e Felipe a sostituire Ciro come l'anno scorso, ma ci sarà anche Cancellieri che ci darà una mano perché avremo tante partite. Ovvio che tornando indietro, se già avessi saputo che si sarebbe infortunato, non lo avrei messo. Ma ci sono tre giocatori che hanno giocato più di lui e stanno bene e comunque lui non aveva avuto alcun segnale di problematica particolare"."Il mio obiettivo è l'utopia, così ho sempre la necessità di vedere miglioramenti."."Senza Ciro le nostre caratteristiche diventano ancora di più di palleggio e meno di profondità. Alternativa è mettere la palla lunga, ma per come siamo messi ora, se lo facessimo ne vedremmo ben poche di palle lì davanti. Già abbiamo giocato contro squadre che ci sono venute a prendere uomo contro uomo, con aggressività, e ne siamo usciti bene.In più quest'anno hanno la possibilità di lavorare tutta la settimana e le squadre di Gasperini sono sempre pericolose"."Al posto di Ciro i rigori li tirerà chi se la sente. Ci sono 3-4 nomi che possono gestirsi le situazioni, ma per mettere gerarchie bisogna considerare i momenti in campo"."Da centravanti Pedro non ha le caratteristiche per andare in profondità, Anderson può invece farlo di più. Le scelte comunque, in tutti i ruoi, dipendono dalle condizioni e dalle caratteristiche avversarie. Se vedo tutti sullo stesso livello fisico, scelgo in base agli avversari. Altrimenti gioca chi sta meglio, molto rapido nello stretto, ma non ha la capacità di attaccare velocemente lo spazio".. L'anno scorso con l'Udinese avremmo perso. Ora l'obiettivo tra due mesi è quello di essere in grado di vincerla una partita come quella.. Perdere per immaturità non mi piacerebbe molto. Il Milan gioca da 6 mesi senza Ibra... Noiil piano terapeutico è di quelli tosti, studiati per chi vuole mettersi a disposizione da subito per recuperare presto. Ma bisognerà vedere nel tempo come andranno le cose"