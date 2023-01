ha parlato in conferenza stampa a Formello. Dopo Lecce ed Empoli, in vista di domani, l'obiettivo è rimanere concentrati per tutta la gara?- "La squadra gioca un buon calcio ma deve rimanere concentrata per tutti i 100 minuti di partita. Ho visto una Lazio che si è allenata benissimo. Ora ci serve un risultato. Questa squadra però si allena in maniera stupenda, è stata una settimana straordinaria anche se ho visto il gruppo un po’ intristito per il momento. I dati fisici dicono che siamo in grado di giocare tutta la gara. Ciò che soffriamo è la stanchezza mentale che non è semplice da affrontare, ma i ragazzi devono pensare solo a giocare a calcio e non farsi da distrarre da fattori esterni".- "Dionisi è un giovane interessante ed è un allenatore bravo. Ha fatto bene ad Empoli e l'anno scorso. Ora è stranamente in difficoltà, anche se i numeri e il contesto ambientale non lo dicono. Da anni il Sassuolo fa bene in casa, soprattutto contro squadre forte. Anche quest’anno lì stanno facendo meglio che in trasferta".- "La squadra ora è in grado di sostenere sia lui che Luis Alberto in campo. Anche se non è facile. Milinkovic ha fatto bene contro l'Empoli e sta migliorando. È passato da perdere 25 palloni a 10, con una percentuale di verticalizzazioni superiore. Come tutti quelli che sono ritornati dal Mondiale, ha qualche difficoltà, come Vecino che sta faticando più di lui".- "Se si è passivi mentalmente, è difficile poi essere cattivi agonisticamente. E una conseguenza Per caratteristiche, noi non siamo una squadra cattiva ed aggressiva anche se abbiamo una buona densità difensiva. Occorre una gestione 'cattiva' della gara perché prendere gol casuali quando la palla è nostra non va bene".- "So sono un po' incazzato per questo discorso. Io ho raccolto una squadra che ha fatto, nel ciclo precedente, un massimo che è stato un 4° posto e un minimo che è stato un 8° posto. Della mia squadra si parla male, quando negli ultimi 10 anni la Lazio è andata in Champions non tante volte. Se ci arriviamo è miracoloso anche se non è lontana e possiamo arrivarci".- "Dalle parti mie il mercato c'è il martedì. Io penso solo a preparare una partita dopo aver ottenuto 1 punto in 3 gare. Hysaj può partire dall'inizio. Contro l'Empoli è entrato bene in campo. Radu è pronto dalla panchina a gara in corso. Casale ha dovuto fare un piccolo intervento ad un dente, ma sta bene".- "Certi dettagli che ancora paghiamo in alcune partite, come a Lecce dopo abbiamo fatto bene solo nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo premuto il tasto off, ma anche a Genova contro la Samp che non dovevamo pareggiare. La squadra tatticamente gioca bene ed è corta e compatta, anche se sapevo che la nostra striscia positiva di pochi gol subiti sarebbe finita perché gli indici di protezione dell'area di rigore erano bassi. Però paradossalmente stiamo subendo gol con questi indici che sono più alti. Penso che finirà anche questo periodo di gol presi".- "È come dire se è allenabile una botta di c**o. A volte però non sono fortunati, è solo uno sfociare di un periodo di 20-30 minuti di grande pressione in area. I gol al 93’ di base però lasciano il tempo che trovano. Se ci fosse questa possibilità poi la faremo tutti".