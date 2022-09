Vincere in Danimarca per fare filotto. Sarebbe il primo per Sarri, che da quando è arrivato alla Lazio non ha mai centrato tre successi di fila. Una vittoria segnerebbe anche un primo passo decisivo nella lotta per il primo posto nel girone di Europa League. Nelle ultime tredici trasferte internazionali però sono arrivati 8 KO, 4 pari e una sola vittoria, l'anno scorso contro la Lokomotiv per 3-0. Anche questo è un trend da invertire al più presto per puntare ad andare il più avanti possibile nella competizione.