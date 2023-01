Maurizio Sarri avverte la Lazio: "Se non manteniamo la concentrazione col Lecce le buschiamo". Come riporta il Messaggero stamattina, il tecnico biancoceleste ha parlato così ai suoi uomini durante l'analisi video, in vista della gara di domani contro i salentini.



L'allenatore toscano, che parlerà oggi alle 13 in conferenza stampa a Formello, ha studiato le mosse dei giallorossi e ha messo in guardia i suoi uomini riguardo l'approccio al match: "Per vincere dobbiamo andare lì umili e giocare da Lazio". Gli ultimi dettagli saranno limati nella rifinitura di questa mattina. Nel pomeriggio la partenza per la Puglia.