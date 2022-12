Col ritorno di Vecino e Milinkovic tra qualche giorno Sarri potrà riavere il gruppo al completo. Nel frattempo la Lazio ha chiuso stamattina la prima settimana di lavori in questa lunga sosta. In campo a Formello mancava solo Marcos Antonio, che sta smaltendo l'influenza. Luis Alberto si è allenato regolarmente con i compagni dopo che ieri aveva saltato la seduta atletica mattutina. Lo spagnolo accusava un problema fisico, ma il mister - secondo quanto riportato dal Messaggero - non era affatto convinto della veridicità di tale situazione.



Domani e martedì di nuovo doppia seduta per le Aquile, che proseguiranno a lavorare nel quartier generale fino al 12 dicembre. Poi si trasferiranno a Belek, in Turchia per un miniritiro di 5 giorni. Manca ancora l'ufficialità, ma in quei giorni i biancocelesti affronteranno anche due amichevoli: una col Galatasary e l'altra molto probabilmente contro il Fatih Karagümrük, allenato dall'ex juventino Andrea Pirlo.