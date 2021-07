Tra gli assenti in casa Lazio in questo 14esimo ritiro ad Auronzo di Cadore ci sono ovviamente i calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Un'attesa che durerà ancora molto, visto che tutti e tre i giocatori biancocelesti sono arrivati fino in fondo vincendo le rispettive manifestazioni.



Immobile e Acerbi ieri sera si sono laureati campioni d'Europa con l'Italia. Una vittoria ottenuta ai rigori nella quale Acerbi non ha giocato neanche un minuto, mentre la Scarpa d'Oro in carica è stato sostituito al 54'. Qualche ora prima, in Brasile, coppa al cielo in casa Lazio anche dall'altra parte del mondo. Joaquin Correa con la sua Argentina ha vinto infatti la Copa America, anche nelle sfide ad eliminazione diretta non è mai subentrato. Tutti e tre i nazionali si aggregheranno al gruppo dopo il ritiro di Auronzo di Cadore.