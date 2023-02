Squadra riunita in cerchio in mezzo al campo da Sarri prima dell'allenamento. Oggi a Formello la Lazio è stata catechizzata dal tecnico in vista del match di domani contro il Cluj, da non sbagliare assolutamente. Un discorso breve per far capire ai suoi uomini che la gara di coppa può essere l'occasione di rialzare la testa dopo le recenti delusioni in campionato.



La seduta tattica si è svolta senza l'infortunato Romagnoli, che ne avrà almeno per 15 giorni. Domani non sarà convocato neanche Romero, che deve scontare un turno di squalifica dopo il rosso rimediato nell'ultima gara del girone di Europa League. In dubbio c'è Milinkovic, per un pestone al piede subito sabato contro l'Atalanta. Possibile un turno di riposo per lui. Per il resto Sarri non è intenzionato a fare un ampio turnover: dovrebbero rivedersi Maximiano in porta e Lazzari a destra, con Marusic e Hysaj che si giocano una maglia sull'altra fascia (probabile che si spartiscano 45 minuti a testa). Al centro Casale farà coppia con Patric. A centrocampo Marcos Antonio insidia Cataldi, ma è più probabile che il brasiliano dia il cambio al compagno nel secondo tempo. Vecino è in vantaggio su Basic per completare il terzetto insieme a Luis Alberto. Davanti Zaccagni giocherà sicuramente, visto che sarà squalificato domenica contro la Salernitana. Felipe Anderson darà il cambio a gara in corso a Immobile mentre a destra giocherà Pedro.