Maurizio Sarri sembra avere le idee abbastanza chiare su come per rendere meno altalenante il percorso della sua Lazio sottolineando il bisogno di avere a disposizione giocatori più adatti al suo stile di gioco. Soprattutto in mezzo al campo la coperta sembra essere troppo corta e secondo gli esperti è proprio in quel reparto che potrebbe muoversi la dirigenza laziale. Il favorito per un arrivo nella capitale entro la fine del mercato sembra essere il fantasista dell’Empoli Nedim Bajrami, in quota a 3, leggermente avanti al duo formato da Matias Vecino e Allan, due giocatori che il tecnico toscano conosce molto bene avendoli allenati in passato, offerti a 4. Ancora più attardato il brasiliano della Juventus Arthur, che voci di mercato danno sempre più vicino all’Arsenal: un arrivo in biancoceleste dell’ex Barcellona vale 8 volte la posta.