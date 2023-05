"Lui da novembre in poi è diventato un altro giocatore. Se vorrà rimanere lo vorrei tenere, il più grande errore che potremmo fare è tenere giocatori controvoglia, sarò felice se rimarrà". Parole chiare, quelle usate da Maurizio Sarri dopo la vittoria della sua Lazio sull'Udinese per parlare di Luis Alberto. Un "altro giocatore", completamente diverso da quello visto nei primi mesi della stagione. Cinque gol e sei assist per il fantasista spagnolo fin qui e un rendimento in continua crescita. In attesa dell'ennesima estate in cui le voci sul Siviglia torneranno forti.