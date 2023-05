Il campionato si avvicina alla fine, il calciomercato all'inizio. E c'è un ragazzo, protagonista della Serie A, che lo sarà anche nelle trattative: Davide Frattesi. Il centrocampista classe '99 del Sassuolo sta vivendo una grande stagione, con sette gol segnati in 35 giornate, e continua ad additare estimatori su di sé. La Juventus continua a essere in prima fila per lui, ma Inter e i club inglesi non mollano: l'asta per Frattesi è soltanto all'inizio...