Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla a Dazn della partita con la Sampdoria: "​Siamo chiamati a fare risultati, le corde si toccano sempre le stesse ovvero dell'orgoglio e dimostrare di essere qualcosa di meglio di quelli degli ultimi venti giorno. Pensare di subire i gol di qualche anno fa nel calcio attuale è impensabile, ci manca qualcosa come alla base l'ordine e questo ce lo fanno pagare in maniera elevata. Stiamo giocando ad un ritmo incredibile, abbiamo giocato 69 ore fa e qualcosa si deve cambiare e non c'è da mettere nessuno in punizione. Bisogna realizzare dove sbagliamo qualcosa".