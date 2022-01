Primo big match del 2022 per la Lazio. Domani i biancocelesti saranno impegnati al Meazza contro l'Inter dell'ex Simone Inzaghi. Oggi misterha parlato così della partita in"Mi dispiace che il risultato infici sulla prestazione. La Lazio ha fatto una partita di grande qualità e creato con continuità, mi dispiace che la prestzione sia inficiata da disattenzioni difensive che ci sono costate nuovamente due punti".- "Zaccagni ha avuto due-tre contrattempi, poi è cominciato ad entrare in grande condizione fisica e mentale e una volta dentro i nostri meccanismi sta facendo bene e lascia la sensazione di avere ancora margine di miglioramento"."Domani è una partita difficile, ma vorrei vedere coraggio da parte della squadra di andare ad affrontate un'avversaria forte, con numeri straordinari in uno stadio non semplice in cui giocare"."Stiamo facendo qualche errore individuale e di reparto di troppo. Non mi riferisco solo ai difensori, perché nelle azioni da cui scaturiscono i gol gli errori sono anche degli attaccanti e dei centrocampisti, ci stiamo lavorando. Non penso che abbiamo sottovalutato l'Empoli, che in trasferta ha numeri da Champions. Il primo gol è casuale. Il secondo no, lo vedo troppo spesso in allenamento ed è frutto di un nostro difetto, un dna da estirpare"."Io non ho mai dato marcature. Leiva potrebbe anche fare il centrale, lo ha fatto al Liverpool. Anche a Venezia in uno spezzone lo ha fatto. Radu però nell'ultimo mese ci ha dato grandi segnali ed è giusto prenderlo in considerazione".- "Basic sta bene, non aveva problemi muscolari. Da qualche giorno il picccolo dolore pubico che aveva pare sparito e quindi penso sia arruolabile per domani. Sapete cosa penso di Anderson, ma con un giocatore così bisogna accettare anche i difetti. La sensazione in allenamento era che fosse tornato al 100% fisicamente e mentalmente. Se azzerasse o almeno limitasse gli up and down, sarebbe un giocatore straordinario".- "Nell'ultimo periodo Radu ha fatto meglio da terzino, ma è un giocatore d'esperienza e penso che possa fare anche il centrale, soprattutto ora che mi dà l'impressione di stare bene fisicamente e mentalmente"."Non so se il contratto è arrivato o meno, non telefono al mio avvocato il giorno prima della partita, ma se arriva si firma. L'infortunio ad Acerbi non so di che entità sia. Farà gli esami e vedremo, non so nulla per ora. E anche a livello di mercato non ho aggiornamenti. Non posso pensare sempre al mercato, ci sono da preparare le partite. C'è chi se ne occupa".- "Il problema sanitario riguarda la vita di tutti. Se si considera che la pandemia è pericolosa si chiude tutto. Altrimenti si tratta come una febbre. Proseguire così è impossibile. Spero non si arrivi allo stadio chiuso perché fa passare la voglia di andare in campo a chi ha passione".- "Con l'Udinese abbiamo preso 3-4 contropiedi a campo aperto. Nell'ultima abbiamo preso 3 gol a squadra schierata. Parlare di equilibrio è complicato. Le nostre soluzioni sono estremamente offensive, ma ciò non ha inciso sui gol presi nell'ultima partita".